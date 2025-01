Pisatoday.it - Montescudaio: nel 2025 aumenti per mensa e trasporto scolastico

Leggi su Pisatoday.it

A partire da settembre, nel Comune di, le tariffe die scuolabus, ferme da 11 anni, subiranno un aumento. "Lo sforzo di tutte le amministrazioni comunali in questi anni - scrive l'ente in una nota - è stato quello di contenere i costi per la, mettendo in atto vari.