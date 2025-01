Palermotoday.it - Monreale, pastore maremmano cade in una vasca antincendio: salvato dai vigili del fuoco

Leggi su Palermotoday.it

Unè statodaideldopo che era finito in unanella zona di monte Matassaro in territorio di. E' stato raggiunto daideldel distaccamento di Partinico e messo in salvo. L'animale era molto stanco perché non riusciva a.