Milan, Musah torna e cambia la partita. Jolly anche per Conceicao?

Juventus-1-2, i rossoneri rimontano dopo un brutto primo tempo e si regalano la possibilità di alzare il trofeo lunedì sera. Non sarà facile visto che ci sarà il derby contro l'Inter. Quattro ritorni fondamentali perdalladi ieri sera. Bennacer,e Pulisic dalla lista degli infortunati e Fikayo Tomori, che èto al centro della difesa rossonera con una prova tutto sommato positiva. Di questi, il migliore in campo è stato Yunus. Il centrocampista rossonero è entrato nel secondo tempo e hato il ritmo dellainsieme a Tammy Abraham. Lo statunitense è entrato al posto di Bennacer mettendo sul campo quanto è mancato nel primo tempo al: corsa, voglia e tanto carattere. Certo, il gol è fortunato, ma nasce da un ottimo movimento in profondità sull'esterno (cosa fatta poco da Jimenez e voluta da), che ha messo in netta difficoltà tutta la difesa bianconera.