Max Pezzali, il concerto al Forum di Assago per sfogliare l'album dei ricordi

(Adnkronos) – E' una grande festa anni '90, un karaoke generazionale, con brani che coprono oltre 30 anni di musica. Max Pezzali è protagonista all'Unipol Forum di Milano, dove il 28 dicembre scorso è partita 'Max Forever – Questo tour non è un albergo', la nuova avventura live di Max, che lo vede protagonista di un totale di ben 18 date, tutte già sold out nei palazzetti di Milano e Roma, compresa la notte di Capodanno, che non accenna a fermarsi, continuando a macinare numeri da record. Un vero tour de force (a conti fatti si riposerà solamente l'1, il 2 e il 6 gennaio) per cavalcare l'onda del rinnovato entusiasmo generazionale per quei magnifici anni 90?, immortalato anche dalla serie di Sky 'Hanno ucciso l'uomo ragno', uno dei più grandi successi della stagione.