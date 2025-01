Trevisotoday.it - Malore in culla, morta la bimba di Montebelluna ricoverata a Padova

Non ce l'ha fatta O.A.L., ladi un anno e mezzo colpita da un arresto cardiaco lunedì scorso, 30 dicembre, nella casa di via Trevignano adove viveva con i genitori. L'intero quartiere di San Gaetano si era stretto intorno ai familiari della piccola in questa prima settimana.