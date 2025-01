Linkiesta.it - Magia e trappole dell’algoritmo predittivo

Leggi su Linkiesta.it

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare, qui sullo store, con spese di spedizione incluse. O in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia dal 28 dicembre.Se la tecnologia, ai suoi livelli più sofisticati, è indistinguibile dalla, come ci ricorda la terza legge di Clarke, è altrettanto vero che negli anni Ottanta del secolo scorso si è sviluppata la letteratura cyberpunk che della tecnologia ha evidenziato soprattutto gli incubi, gli aspetti deteriori, come l’eccesso di sorveglianza. L’attitudine visionaria degli artisti ci assiste dai tempi di Charlie Chaplin e spesso ha portato rappresentazioni delle realtà future che abbiamo facilmente relegato alla fantascienza.