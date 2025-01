Liberoquotidiano.it - Lutto per William e Harry: chi è morto nell'attacco di Capodanno a New Orleans

Tra le 14 persone rimaste uccisea strage dia Newc'è anche una persona indirettamente legata ai principi d'Inghilterra: si tratta di Edward Pettifer, 31enne di Chelsea e figliastro della ex tata dei due fratelli della famiglia reale, Alexandra Pettifer. Quest'ultima, conosciuta come Tiggy, si prese cura didurante i loro primi anni di vita, negli anni '90. "Un figlio, fratello, nipote e amico meraviglioso per così tante persone", ha commentato la famiglia dell'uomo che, secondo il medico legale di New, èper "ferite da corpo contundente". "L'intera famiglia è devastata dalla tragica notizia della morte di Ed a New. Era un figlio, fratello, nipote e amico meraviglioso per così tante persone", ha fatto sapere la famiglia della vittima esprimendo "pensieri per le altre famiglie che hanno perso i loro familiari a causa di questo terribile".