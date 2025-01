Ilrestodelcarlino.it - Lutto ad Appignano. Addio Marco Gaspari

piange la scomparsa di, il giovane di 34 anni, che è morto giovedì scorso, dopo un lungo periodo di degenza ospedaliera. I medici hanno messo in campo cure e tentativi per poterlo salvare, purtroppo però, per lo sfortunato giovane non c’è stato nulla da fare, le sue condizioni sono precipitate fino alla morte. Ancora un gravesconvolge il piccolo paese. La notizia della scomparsa diha fatto suscitando profondo cordoglio tra le tante persone che lo conoscevano e lo amavano. Un dolore avvertito da una comunità intera che ha sempre fatto il tifo per lui, affinché potesse guarire. In molti lo descrivono come una persona amabile, stimato da tutti. La comunità ora saprà stringersi attorno ai genitori, Mauro ed Antonietta, ai fratelli Luca ed Alessandro, le nonne, gli zii in occasione dei funerali, che verranno celebrati oggi, alle 10.