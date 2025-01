Fanpage.it - Luke Littler è il più giovane campione del mondo di freccette, ha vinto una fortuna: “Non so che farne”

Leggi su Fanpage.it

Il 17enneè diventato venerdì sera il piùdeldidella storia: sbaragliando in finale l'olandese Michael van Gerwen, si è portato a casa mezzo milione di sterline. "Ma non so che farne", ha detto dopo il trionfo.