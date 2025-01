Spazionapoli.it - LIVE – Fiorentina-Napoli, tra poco le scelte ufficiali di Conte e Palladino

Leggi su Spazionapoli.it

– Benvenuti alla diretta testuale del match tra viola e partenopei, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A.Amiche ed amici di Spazio, benvenuti alladella sfida tra lae il, compagini che si troveranno una di fronte all’altra allo stadio Artemio Franchi. In terra toscana avrà luogo la diciannovesima giornata di Serie A per gli uomini di Antonio, che dovranno fare i conti con diverse assenze di nonconto. Non saranno della sfida né Khvicha Kvaratskhelia e nemmeno Matteo Politano, così come pre annunciato nelle scorse ore dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.In ogni caso, l’obiettivo per gli azzurri resta quello di portare a casa una vittoria, con la speranza di aprire questo 2025 così come si è chiuso il 2024.