Fanpage.it - Litiga con la compagna, strappa il braccialetto elettronico e viola i domiciliari: ex calciatore in carcere

Leggi su Fanpage.it

Andrea Mussoni, exprofessionista di Serie C, lo scorso aprile era stato arrestato per lesioni personali aggravate, percosse, minacce,zione di domicilio e danneggiamento nei confronti della sua ex fidanzata. A Natale hato con l'attualee hato i: riportato in