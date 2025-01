Lanazione.it - Lite per l’eredità, chiude l’anziana madre al gelo sul balcone: arrestato. “Anni di vessazioni”

Firenze, 4 gennaio 2025 – Dopo l’ennesimaha chiuso, 82, suldi casa, al freddo e al, senza curarsi delle intemperie. E’ successo in una frazione di Bagno a Ripoli, dove sono stati i carabinieri della Compagnia Firenze Oltrarno a intervenire per liberare la donna e arrestare il figlio 52 enne in flagranza di reato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti a seguito di richiesta al 112 della donna che ha raccontato di vivere in uno stato di paura e angoscia da diversia causa delle numerosesubite dal figlio, percosse e minacce, a motivo di dispute familiari sorte per questioni ereditarie. L’uomo è stato portato in carcere a Sollicciano. Sempre nella giornata di venerdì i carabinieri hannoanche un rumeno di 47per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna .