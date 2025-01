Romatoday.it - L'invasione di crack a Roma, pusher (anche) armati e su auto a noleggio. Nove arresti

Leggi su Romatoday.it

Ilsi trova sempre con maggiore frequenza. In questo articolo della sezione Dossier abbiamo disegnato la mappa dello spaccio e i recenti controlli dei carabinieri dimostrano come effettivamente in quelle zone ci siano dosi a disposizione per chi vuole comprarle. Nella zona tra la.