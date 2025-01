Libero italo-egiziano fermato al Cairo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.55 E' tornatol'Elanain Sharif,detenuto in Egitto dopo essere statoall'arrivo ala inizio novembre e poi assolto dall' accusa di produzione e diffusione di materiale pornografico. Lo ha riferito all'Ansa il legale della madre che vive a Foligno "Elanain è stato rimesso in libertà giovedì sera. Ora si trova nella casa materna al, ma non può lasciare il Paese",ha detto il legale,spiegando che la procura egiziana può fare appello entro 15 giorni dall'assoluzione.