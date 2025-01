Ilfattoquotidiano.it - Liberato al Cairo l’ex pornoattore italo-egiziano Elanain Sharif: era accusato di incitamento al vizio

Era stato prosciolto il 30 dicembre, al termine del processo di primo grado, da tutti i capi di imputazione. E ora, 44ennedetenuto aldal novembre scorso con le accuse dial, uso di internet per commettere un reato e attentato ai principi della moralità della famiglia egiziana, è libero. Si trova “da giovedì nell’appartamento della madre al– spiega il suo avvocato Alessandro Russo – e però non ha il passaporto. Ora attendiamo gli eventi, il procuratore ha infatti quindici giorni di tempo per fare appello nei confronti del pronunciamento di primo grado. Il 14 gennaio dovrebbe scadere il termine per l’attuale appello“.Il legale ha inoltre aggiunto che “l’azione coordinata che abbiamo fatto con la Farnesina e con l’avvocato sul posto per lo meno ha dato i primi frutti, che sono quelli di averlo