Feedpress.me - L'ex sciatrice olimpica Vera Schenone spara al vicino di casa dopo una lite

, exolimpionica di 84 anni, hato aldi52enneunascoppiata per futili motivi, con una revolver Cal.38 special regolarmente detenuta dal marito, colpendolo all’addome e al braccio destro, ferendolo in modo grave. La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Molinette di Torino ed è in prognosi riservata. I carabinieri hanno accompagnato.