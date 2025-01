Laverita.info - L’Epifania tutte le feste porta via. Ma rimangono montagne di dolci

Ogni città vanta la propria tradizione culinaria per celebrare la Befana: in Piemonte c’è la fugassa, in Liguria dei biscotti da intingere nel vino. In Brianza due città litigano per la paternità di una torta dalla forma umana.