Calcionews24.com - Leao Milan, il portoghese salta il derby di Supercoppa Italiana? La novità sulle sue condizioni

Leggi su Calcionews24.com

, ilnon ci sarà neldi? Lae le ultimedelE’ stata una serata memorabile ieri per il nuovodi Conceição, che inè riuscito a vincere in rimonta contro la Juventus di Thiago Motta, guadagnandosi un posto in finale contro l’Inter di Simone Inzaghi. .