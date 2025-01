Avellinotoday.it - Le previsioni meteo del 5 gennaio ad Avellino

Ad, il tempo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza a rasserenamenti più ampi in serata. Non sono previste piogge. Le temperature oscilleranno tra una massima di 12°C e una minima di 6°C, con lo zero termico posizionato a circa 3131.