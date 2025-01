Fanpage.it - Le parole in conferenza di Luis Enrique che fanno fischiare le orecchie a Donnarumma: “Decido domani”

Il tecnico del Paris Saint-Germain non scioglie la riserva su chi giocherà tra i pali nella sfida contro il Monaco, in palio c'è le Trophée des Champions. Per Gigio non c'è più posto fisso.