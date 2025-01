Sport.quotidiano.net - L’avversario. E’ la terza sfida in questa stagione. In Coppa amaro ko

Un progetto ripartito da zero o quasi quello del San Donato Tavarnelle che la scorsa estate, dopo unapiuttosto sofferta arrivata dopo la retrocessione dalla C ai playout, ha deciso di puntare forte sui giovani. A guidare un gruppo la cui età media è di 22 anni contro i 25,2 del Siena (terzo team più ‘anziano’ del girone dopo Livorno e Flaminia) è Vitaliano Bonucelli insieme al vice Corbucci, tecnico che Bonucelli aveva incontrato durante la comune esperienza al Lornano Badesse in serie D del 2020/21. Sempre il quel Badesse giocava Ghinassi che è al primo anno da direttore sportivo dei gialloblu dopo unaa Poggibonsi da team manager. Quello di domani è il terzo incrocio stagionale dopo i due disputati al Pianigiani di Tavernelle. Dopo i 2-0 per i fiorentini inItalia è arrivato il successo per 1-0 senese grazie all’ex Galligani in campionato.