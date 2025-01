Lanazione.it - L’appello dei genitori di Cecilia Sala:: "Ora silenzio stampa"

È un consigliere di amministrazione indipendente di Banca Monte dei Paschi, Renato, padre della giornalista(nella foto), detenuta da giorni nelle carceri iraniane. Nominato nell’aprile 2023 è componente componente del Comitato nomine, del Comitato remunerazione e, da pochi giorni, del Comitato parti correlate, dopo l’avvicendamento di cinque componenti del cda. Ieri, insieme alla moglie Elisabetta Vernoni, ha lanciato un appello per chiedere ilsulla vicenda della figlia, in un momento particolarmente delicato per la situazione della giornalista.