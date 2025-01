Quotidianodipuglia.it - Ladri in casa nel Salento, il vicino fa da antifurto e chiama i carabinieri: in tre inseguiti e arrestati

Leggi su Quotidianodipuglia.it

hanno arrestato in flagranza di reato tre pregiudicati salentini per tentato furto aggravato in un?abitazione nelle campagne di Galatone (Lecce). Provvidenziale la telefonata al.