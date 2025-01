Lanazione.it - Ladri al "Miramare": danni molto ingenti

Hanno rubato qualcosa, ma imaggiori alla fine saranno quelli causati durante il raid a infissi, macchinari, elettrodomestici e oggetti vari.che sono ancora in fase di quantificazione da parte dei titolari dello stabilimento balneare "", a Marina di Grosseto. Il bagnetto è stato preso di mira dai(probabilmente nella notte fra mercoledì e giovedì) che, dopo aver tentato di forzare una porta senza riuscire ad aprirla completamente, hanno divelto una finestra e sono riusciti ad entrare nel locale. I malviventi non si sono limitati a rubare ciò che potevano, ma si sono accaniti contro gli arredi danneggiandoli in maniera pesante e spaccando numerosi piatti, oltre a sferrare colpi ad alcuni sportelli del banco. Che potessero sperare di trovare soldi è quantomeno improbabile: lo stabilimento è chiuso da ottobre e i titolari di sicuro non potevano aver lasciato contanti all’interno.