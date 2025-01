Linkiesta.it - La vera resistenza al populismo sovranista richiede un antifascismo riformista

” e “sovranismo” sono concetti distinti. Confonderli in una imprecisata nozione di “” è una semplificazione magari utile a scopi giornalistici ma irricevibile da storici delle idee e politologi. Per questo è meglio tenere assieme le due etichette con una barra separatrice. Tuttavia l’endiadi è giustificata sul piano filosofico, posto che si comprenda appieno la specificità della domanda filosofica, che cosa essamente chiede. Vi è infatti un dato comune ai due concetti. Quali che siano i populismi in questione, quale che sia la forma della sovranità che viene rivendicata, non vi è dubbio che la “sovranità del popolo” è sempre fuori discussione. Il libero consenso di una maggioranza, un consenso tendenzialmente plebiscitario, è l’anima “democratica” di tutti i populismi e di tutti i sovranismi, compreso il loro prototipo fascista.