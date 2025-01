Novaratoday.it - La Squadra nautica di salvamento cerca un autista soccorritore

Leggi su Novaratoday.it

Ladidi Verbania (ancora)personale.È stato infatti indetto un nuovo bando per l'assunzione a tempo determinato, per 12 mesi, di un118.La selezione avverrà per titoli e punteggio ottenuto della selezione operata dalla