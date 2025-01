Today.it - La Promessa, le anticipazioni dal 5 all'11 gennaio 2025

Leggi su Today.it

Leggiamo cosa accade nei nuovi episodi della soap opera di produzione spagnola "La", in onda da domenica 5 a sabato 11, dalle 19.35 su Rete 4. Da evidenziare che la soap in questione non ha conosciuto pause durante le feste natalizie: trasmessa anche lunedì 6, "La.