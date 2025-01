Arezzonotizie.it - La porta sfondata in un'abitazione e il maxi schermo rubato al club sportivo: i raid alle porte di Arezzo

Leggi su Arezzonotizie.it

In un'hanno buttato giù la. In un'altra hanno trovato in casa il proprietario e si sono dati alla fuga. Allo Sportinginvece, in dieci minuti, hanno fatto irruzione forzato la cassa eto via unda 75 pollici. A fare i conti con idei ladri in queste.