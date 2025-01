Palermotoday.it - La mappa dei locali che non si piegano al racket delle estorsioni, Addiopizzo lancia un'app

Leggi su Palermotoday.it

la nuova app del consumo critico anti"Pago chi non paga", realizzata grazie al sostegno dei fondi dell’8 per 1000 della Tavola Valdese. La presentazione è in programma per il 10 gennaio, proprio in quel giorno nel 1991 Libero Grassi denunciava sulle pagine del Giornale di.