Linkiesta.it - La lezione di Aaron Sorkin per evitare di dire altre castronerie sul caso-Sala

Leggi su Linkiesta.it

«Era successo qualcosa, non ricordo cosa. Gheddafi aveva bombardato una delle nostre basi militari, credo, ma potrei sbagliarmi di tre paesi e due dittatori. Comunque. Era all’inizio del primo mandato di Clinton, erano riuniti coi consiglieri per la sicurezza nazionale, stavano discutendo le varie opzioni di risposta proporzionata, e Clinton chiese “Quali sono le virtù d’una risposta proporzionata?”, e la domanda mi piacque molto. Tanto che la feci formulare a due diversi attori, Michael Douglas e Martin Sheen».Lo scrivenel primo volume di sceneggiature di “The West Wing”, introducendo appunto “A proportional response”, la terza puntata della prima stagione, quella in cui Martin Sheen (che era il presidente in “The West Wing”: Michael Douglas era il presidente in un film scritto sempre daqualche anno prima) sbotta perché i cattivi mediorientali hanno abbattuto un aereo militare su cui viaggiava anche il suo medico, Morris Tolliver.