La Fortitudo inizia l’anno con Udine | dove seguire la partita

Bologna, 4 gennaio 2025 - Prima sfida del 2025 e ultimo confronto del girone di andata per laFlats Service che, domenica 5 gennaio alle 18 scende in campo al PalaDozza per affrontare la capolista del campionato. “Affrontiamo la prima della classe, una squadra lunga creata, come noi, per arrivare fino in fondo e vincere –sottolinea il friulano ed ex della sfida Fabio Mian – Attualmente abbiamo posizioni in classifica diverse,ha sicuramente avuto un cammino più pulito di noi, ecco così che sarà un banco di prova importante”.che, nonostante Pesaro, è in un buon momento. “Le ultime partite hanno messo in mostra un trend positivo per noi, da quando èto il nostro nuovo percorso siamo 5-2 – conferma lo stesso Mian – Potevamo essere messi meglio vero, ma il lavoro che facciamo e il recupero degli infortunati ci fa pensare ad un girone di ritorno in cui cercheremo di scalare posizioni”.