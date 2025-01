Ilgiorno.it - La fisica diventa uno spettacolo. Sul palco il prof Schettini

"Lache ci piace" è loche ilessor Vincenzo(nella foto) porta nei teatri. Mercoledì 8 alle 21 sarà al Fraschini con unoche mescola esperimenti dal vivo, spiegazioni semplici e curiosità quotidiane, mostrando come lasia presente in ogni aspetto della nostra vita., il docente che ha rivoluzionato il modo di insegnare laattraverso il web, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le leggi della natura, svelando il lato affascinante di fenomeni che di solito appaiono complessi e noiosi. Tra gli esperimenti die le suggestioni, il pubblico verrà coinvolto in un’esperienza teatrale unica e immersiva. Così launopensato per tutti, dai giovani studenti agli adulti curiosi, e promette di far scoprire il mondo della scienza con uno sguardo nuovo.