La dichiarazione fuorviante di Salvini sugli incidenti mortali

Il format del video già lo conosciamo: musica trionfante di sottofondo, un maglione casual, un panorama familiare e bucolico alle spalle. L’elemento di discontinuità, però, riguarda i dati, non esattamente al centro della strategia social di Matteo. Per la riforma del codice della strada, uno dei provvedimenti cardine del suo operato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vale la pena fare uno strappo alla regola. «Nelle prime due settimane di attuazione del nuovo codice della strada (14 dicembre-28 dicembre 2024), i morti sono passati dai sessantasette dell’anno scorso (2023, ndr) ai cinquanta di quest’anno (2024, ndr): meno venticinque per cento. È qualcosa che dovrebbe rendere orgoglioso me e voi, me e voi (ripetuto due volte, ndr)», ha detto il leader della Lega in un reel pubblicato su Instagram il 30 dicembre.