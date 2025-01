Sport.quotidiano.net - Kerley, grande avversario di Jacobs, arrestato a Miami col taser dopo un diverbio con la polizia

, 4 gennaio – Fred, sprinter statunitense rivale storico di Marcelle bronzo olimpico nei 100 metri a Parigi, è statonella giornata di giovedì aBeach. Per uno dei velocisti più forti degli ultimi anni, anche argento nei 100 a Tokyo 2020 proprio dietro al fuoriclasse azzurro, l'accusa è di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Come riportato da diversi media statunitensi, l'arresto è arrivato in seguito a una disputa tra l'atleta e la, per colpa dell'auto del velocista parcheggiata troppo vicina al luogo di un'indagine. Laha poi precisato cheha opposto resistenza quando gli è stato chiesto di andare via, mostrando atteggiamenti aggressivi che hanno portato gli agenti a immobilizzarlo con un. Le riprese della bodycam dellamostranoche si rialza in piedi, poi viene colpito con ile cade di nuovo a terra prima di essere preso in custodia.