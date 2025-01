Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Pistocchi: “Theo, errore grave. Fonseca non ha avuto fortuna”

Il giornalista Maurizioha espresso un proprio commento, attraverso un post pubblicato sul suo account 'X' in merito a, semifinale della Supercoppa Italiana 2024/2025. In particolare ha pungolatoHernandez per l'commesso sul primo gol dei bianconeri ed ha spiegato come Pauloabbianella sua esperienza rossonera. Ecco, dunque, le sue parole in merito. "Il calcio è imprevedibile, come la vita. E, come nella vita, serve sempre un po’ di, quella chenon ha. Così succede che la Juve vada avanti 1:0 con un gol di Yildiz (diHernandez) e sia per gran parte della gara in controllo del match. Conceicao mette Abraham e Musah, Motta toglie Vlahovic e Mbangula per Cambiaso e Nico Gonzalez , ma la gara rimane in equilibrio sino a quando Locatelli stende ingenuamente Pulisic in piena area, e lo stesso Pulisic trasforma il rigore per l’1:1.