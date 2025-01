Pianetamilan.it - Juventus-Milan, i numeri della vittoria in Supercoppa italiana

(fonte: ac.com) -in rimonta, qualificazione alla Finale di. Una bella serata, un grande esordio per ildi Mister Conceição. All'Al-Awwal Park di Riyadh i rossoneri hanno superato 2-1 laal termine di una gara rocambolesca che ha prodotto questi: 1- Primo successo per ilcontro lain. E questa è la prima volta che ilvince contro launa gara in campo neutro, considerando tutte le competizioni, al termine dei 90 regolamentari (4N, 3P). 2- Iltornerà a giocare una Finale diper la prima volta dall'edizione del 2022, giocata contro l'Inter il 18 gennaio 2023. 3- Ilha ottenuto otto vittorie e un pareggio negli ultimi nove primi match di un singolo anno solare, considerando tutte le competizioni.