Juventus-Milan, errore clamoroso di Theo Hernandez: e lui ci scherza così | FOTO

Nel corso disi è reso protagonista di un. E no, non ci riferiamo a quella chiusura difensiva ritardata di qualche secondo che non gli ha permesso di arrivare in tempo su Kenan Yildiz, da cui poi è nato di fatto il primo gol bianconero. L'episodio incriminato è quel tap-in a centro area, a pochi passi da Michele Di Gregorio, sugli sviluppi di un corner, che il francese ha sparato altro sopra la traversa. Un destro, quello del terzino sinistro rossonero, che gli ha subito causato una reazione di dispiacere, nonostante l'immediato tentativo da parte di Fikayo Tomori di rincuorarlo. Al di là di quella che è stata la reazione in campo, sul terreno di gioco,ci hato anche sui propri social. A pochi minuti dal termine di, infatti, il francese ha pubblicato unasul proprio profilo 'Instagram', tramite una storia, con un oggetto sulla gamba che spiegherebbe il suo tiro sbilenco.