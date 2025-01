Cesenatoday.it - Jabel Kanuteh e Marco Zanotti sul tappeto rosso di Piazza Almerici per l'ultimo concerto di Natale

Leggi su Cesenatoday.it

Tante e per tutti le proposte per vivere le festività in città, e nel suo centro storico. Si tratta del “a Cesena”, il programma di iniziative natalizie del Comune di Cesena, organizzato in collaborazione con enti, associazioni ed esercenti. Alla musica dal vivo ci pensa Retro Pop Live.