Sbircialanotizia.it - Israele, da Usa pacchetto di armi da 8 miliardi di dollari: la proposta di Biden

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ilcomprende munizioni per caccia ed elicotteri da combattimento L'amministrazioneha notificato "informalmente" al Congresso un accordo per la vendita didel valore di 8di, circa 7,8di euro. Lo rivela Axios, che cita fonti vicine al dossier, secondo cui ilcomprende munizioni per caccia .