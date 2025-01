Lanazione.it - Iorio, soldi e progetti non bastano: “Servono ottime infrastrutture per realizzare i nostri progetti”

Pistoia, 4 gennaio 2025 – Sergio, sette mesi senza tregua per cercare di costruire una squadra e una società. Siete partiti in solitaria: ora va meglio? «Ho avviato rapporti personali con il sindaco per cercare di spiegargli il nostro progetto e il nostro approccio. Fino a quando non siamo partiti Tomasi è stato ad aspettare, ma ora crede nel progetto e lo supporta». Ma la sta aiutando? «Le, per noi, sono il problema principale. Per il ’Melani’ abbiano fatto un piccolissimo passo in avanti ottenendo un appalto dei servizi di custodia, che non è la gestione, ma comunque ci permette di fare le cose chenei tempi che. A volte abbiamo rischiato, non c’era nemmeno l’acqua calda». A proposito di acqua, avete trovato la soluzione per affrontare l’estate allo stadio? «L’amministrazione ci è venuta incontro e sta preparando le prove e le carte necessarie perun pozzo sotto la curva ospiti.