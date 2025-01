Trevisotoday.it - Incidente mortale a Trevignano, due indagati per omicidio stradale

Leggi su Trevisotoday.it

Ci sono due persone indagate per il tragicodi venerdì 3 gennaio, avvenuto all'incrocio tra via Roma e via Madonnette a. Si tratta del ragazzo di 29 anni alla guida del furgone Ducato e di una donna di 37 anni, straniera ma residente in provincia, alla guida di una Opel Corsa.