Iodonna.it - Il tappeto rosso è pronto per i Golden Globes a Beverly Hills: e tra i candidati c'è "Vermiglio" di Maura Delpero

Leggi su Iodonna.it

(askanews) – Il celebredeiviene srotolato a, in California, prima dell’82esima cerimonia annuale. Nella categoria Miglior film in lingua straniera concorre il film della regista italiana”. La cerimonia di premiazione si terrà il 5 gennaio.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo2025, srotolato il: al via la stagione dei premi iO Donna.