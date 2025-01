Iodonna.it - Il premier Modi non ha badato a spese per omaggiare la First lady degli Stati Uniti

Joe Biden e la sua famiglia hanno ricevuto decine di migliaia di dollari in regali da leader stranieri nel 2023, incluso un diamante da 20.000 dollari (circa 19.430 euro al cambio attuale) per laJill Biden dal primo ministro indiano Narendra.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Regali da capogiro per i Biden: un diamante da 20mila dollari dall’India iO Donna.