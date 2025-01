Ilgiorno.it - Il parco Villani-Murat: “Tende, rifiuti e degrado. È una casa per senzatetto”

Milano – Cartoni usati a mo’ di materasso, coperte,ricolme di vestiti. Ovunque avanzi di cibo, bottiglie di birra e di vino, cocci di vetro, sacchi pieni di, carrelli carichi d’indumenti. E poi ciabatte, cacciaviti, posate, padelle, prodotti per le stoviglie. La pensilina del, accanto a piazzale Maciachini, è unaper, che qui dormono, si lavano, mangiano: si sono pure costruiti un fornello a mattoni per cucinare. “Purtroppo in passato c’erano anche dei bambini - ricorda Giada Mistretta, che abita in zona - E ho visto adulti urinare e defecare nel giardino”. Certo, ci sono anche ragazzi che giocano al campo da basket, persone che leggono sulle panchine e residenti con il cane. Come Maria De Paola, che vede un miglioramento: “Ci sono più aree verdi, è una zona tutto sommato piacevole”.