Il mondo del volontariato in lutto. Si è spento a 77 anni Angelo Acerbi

Ildelè inper la scomparsa di(foto), vinto da malattia a 77di età. Era molto conosciuto per l’attività solidale svolta nella associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla, che lui aveva contribuito a fondare un quarto di secolo fa, offrendo gratuitamente a pazienti oncologici il servizio di trasporto ai luoghi di terapia. Un servizio cresciuto negli, con migliaia di servizi per persone della Bassa reggiana, ma anche mantovana, cremonese e parmense. Era ormai di casa nella sede dell’associazione, in via Gonzaga a Guastalla. Ma era impegnato anche come autista per i trasporti gratuiti, nati dalla sua esperienza personale per le esigenze della moglie ammalata. NegliOttanta aveva gestito il bar a Solarolo di Guastalla. Era stato dipendente della Padana Tubi.