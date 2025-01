Laverita.info - Il fronte Nato perde colpi anche in Ucraina

Leggi su Laverita.info

Secondo un sondaggio, i cittadini sotto le bombe che considerano inaccettabile il diktat russo sulla non adesione al Patto atlantico passano in sei mesi dal 54 al 47%. E la quota di chi non tollera perdite territoriali scende dal 38 al 21%. Intanto è picco di diserzioni.