Foggiatoday.it - Il contrassegno disabili non ferma i ladri, auto rubata in via Mazzini: “Vergogna, la usavo per il trasporto di mio figlio”

Leggi su Foggiatoday.it

Era arrivato a Foggia solo due giorni fa per la consueta visita ai parenti in occasione delle festività, e questa mattina l’amaro risveglio: la sua, una Renault Scenic, non c’era più.Targata FN037HT, di colore nero, si trovava in corso Matteotti, all’altezza del civico 155.Il.