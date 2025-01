Forlitoday.it - Il Comune lancia un questionario tra i cittadini per progettare la prossima Festa Artusiana

Leggi su Forlitoday.it

“La tua Voce per la2025”, l’amministrazione comunale di Forlimpopoli comincia il percorso di avvicinamento in vista dellaedizione – sarà la ventinovesima - della kermesse in onore di Pellegrino Artusi. E il primo passo è la decisione di predisporre un