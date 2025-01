Linkiesta.it - Il carcere di Evin è un inferno, ma nessun prigioniero rimane lì per sempre

«Vorrei dire a Cecilia di stare serena, che questi giorni passeranno presto. Deve sapere che ha la protezione del mondo, in molti anon ce l’hanno. Noi in Iran abbiamo un proverbio:in prigione per. Dunque, se il carceriere le dirà il contrario, sappia che quella è la più grande bugia che possa dire». Taghi Rahmani, sessantasei anni, è il marito di Narges Mohammadi, attivista iraniana nonché premio Nobel per la pace del 2023, condannata a trentasei anni e nove mesi diper aver combattuto l’apartheid di genere in Iran.Giornalista, scrittore e professore universitario, Rahmani ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti umani e della libertà d’espressione nel suo Paese. Per il suo fervente attivismo è stato arrestato diverse volte, tanto da ricevere nel 2005 da Human Rights Watch un riconoscimento come reporter iraniano con più anni di, circa tredici.