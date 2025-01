Feedpress.me - Il canone Rai torna a 90 euro: ecco chi può essere esente e come richiedere l'agevolazione

IlRaia salire per il 2025, passando da 70 a 90parte di un piano di razionalizzazione dei costi della televisione pubblica, che prevede una stretta sulle consulenze esterne. L’aumento, però, è accompagnato da un fondo di 50 milioni didestinato a misure di supporto per l'editoria. Non tutti i cittadini sono tenuti a pagare ilRai : esistono diverse categorie.